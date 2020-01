Philips: 3 nuove cuffie pensate per ogni tipo di sportivo

Ogni atleta ha una chiara idea su quale sia il proprio equipaggiamento ideare per allenarsi e le cuffie non fanno certo eccezione. Per questo motivo, la nuova linea Sport di Philips include tre modelli: SH402 on-ear, SN503 in-ear e ST702 gli auricolari completamente wireless.

Tre modelli con caratteristiche tecniche dedicate allo sport – presentati a gennaio 2020

Waterproof (SN503 & ST702) e resistenti al sudore

Design semplici ed essenziali – con pulizia UV tramite la custodia di ricarica, per il modello ST702

Eccellente riduzione del rumore di sottofondo per tutta la gamma

SN503 include uno dei più piccoli cardiofrequenzimetri al mondo per fare esercizi in maniera più sicura, efficiente e ancor più piacevole

Bluetooth 5.0 con auto detection per device Bluetooth al primo collegamento

Ricarica rapida

La gamma di cuffie Philips Sport ha tutto quello che serve agli atleti per allenarsi più intensamente, in maniera più smart e più a lungo. Tutti i prodotti offrono un’elevata qualità del suono, sono resistenti agli schizzi e all’acqua, facili da tenere puliti e includono le migliori feature per rendere l’allenamento piacevole e divertente aiutando a dare il giusto boost a grandi performance.

SN503 – musica per il cuore

Oltre all’elevata qualità del suono – grazie a driver da 6mm – le SN503 possiedono inoltre il cardiofrequenzimetro in-ear più piccolo al mondo che è compatibile con tutte le principali app per il running – Apple Health Kit, Google Fit, Runkeeper, Pola Beat, Runtatstic, Codoon e Endomondo – in modo da avere un feedback in tempo reale senza doversi distrarre guardando il display.

Le SN503 sono state testate con una velocità di corsa pari a 16 km/h e offrono una precisione equiparabile a quella della fascia toracica nel momento della corsa. I cardiofrequenzimetri sono sempre più imprescindibili durante lo sport e consentono al runner di tenere i battiti al di sotto della loro massima zona o permette, a chi cammina, di mantenersi nella fascia brucia grassi – questo significa che gli esercizi possono essere più sicuri, più efficienti e più divertenti.

Dalla palestra alla strada

3 cuscinetti intercambiabili per una perfetta vestibilità in-ear

Morbide alette in gomma. Comode e sicure.

Dalla playlist per il workout alle chiamate importanti

Suono pulito. Buoni bassi. Perfetto isolamento dai rumori di sottofondo

Smart pairing. Trova automaticamnte il device Bluetooth

Driver acustici al neodimio da 6 mm

Microfono integrato con cancellazione dell’eco per un audio nitido

Tasto di controllo user friendly

6 ore di musica. Cardiofrequenzimetro.

6 ore di utilizzo mentre è attivo il monitoraggio

Cardiofrequenzimetro integrato. Train smarter

IPX5 waterproof. Resistente all’acqua e al sudore

Ricarica veloce. Con una carica di 15 minuti, ti alleni per un’ora extra.

ST702 – Stay charged and clean

Grazie alla totale libertà dai cavi, gli auricolari wireless si sono rivelati ideali per gli esercizi sportivi. Philips ha creato le ST702 con la tecnologia TWS che permette un perfetto workout grazie agli standard waterproof IPX5 e una custodia che non solo carica gli auricolari ma li pulisce tramite UV.

Train hard. Stay fresh. Feel free.

Pulizia UV. Posizionare le cuffie nella custodia per caricarle e pulirle

Waterproof IPX5 e resistenti al sudore

Custodia di ricarica portatile. Multiple charge in tasca

Fino a 6 ore di ascolto con una singola carica

Più di 18 ore di musica con custodia carica

Fast charge. Con una ricarica di 15 minuti, garantisce più di 1,5 ore di ascolto

Dalla playlist per il workout alle chiamate importanti

Driver acustici al neodimio da 6 mm

Audio eccellente e buoni bassi

Smart pairing. Trova automaticamente il device Bluetooth

Basta un tap sull’auricolare per controllare la musica e le chiamate

From gym to street

Morbidi cuscinetti in gomma. Sicuri e comodi

3 cuscinetti intercambiabili per una vestibilità perfetta in-ear

Perfetto isolamento e ottima cancellazione del rumore.

SH402 – Stay the course and stay cool too

Le cuffie wireless on-ear sono sempre state molto popolari tra gli sportivi grazie all’ottima qualità del suono, al perfetto isolamento dal rumore e ad una prolungata durata della batteria.

Le SH402 includono inoltre un fantastico cuscinetto in gel che mantiene le orecchie fresche e garantisce una riduzione da 3° a 5° C. Con oltre 20 ore di ascolto e una ricarica veloce, le SH402 permetteranno di stare freschi anche durante le più estese sessioni di allenamento.

20 ore di musica. Stay cool ear cups.

20 ore di musica

Allenati intensamente, resta fresco.

Design pieghevole. Facile da riporre

IPX4 resistente al sudore e all’acqua

Ricarica veloce. 10 minuti di ricarica garantiscono 2 ore di musica

Dalla palestra alla strada

Cuscinetti traspiranti dei padiglioni. Facili da pulire

Microfono integrato con cancellazione dell’eco per un suono nitido

Raffinato design. Cuffie piatte e pieghevoli

Dalla playlist per il workout alle chiamate importanti