Una delle migliori offerte Passa a Wind è rivolta esclusivamente ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono richiedere l’attivazione della tariffa recandosi presso uno dei numerosi punti vendita del gestore.

Effettuando l’acquisto della nuova SIM e attivando la promozione in questione i nuovi clienti hanno la possibilità di ottenere contenuti straordinari a un prezzo più che conveniente. E’ bene, però, prestare attenzione a un dettaglio relativo alla modalità di pagamento necessaria per poter utilizzare la promozione.

Passa a Wind: tutto illimitato e 100 GB con la tariffa All Inclusive Young Easy Pay Limited Edition!

Ormai da tempo Wind è solito proporre le sue tariffe in due versioni che variano che per la quantità di SMS e Giga previsti e la modalità di pagamento da utilizzare. Infatti, la maggior parte delle offerte appartenenti al pacchetto All Inclusive sono disponibili in versione Standard, e quindi con addebito del costo mensile sul credito residuo; oppure, in versione Easy Pay, quindi con addebito del costo mensile su carta di credito, carta conto o conto corrente.

La tariffa Wind dedicata ai clienti under 30 a cui facciamo riferimento, ad esempio, se attivata in versione Standard permette di ricevere: minuti illimitati, 200 SMS; e 50 GB di traffico dati in 4.5G. Invece, se richiesta in versione Easy Pay offre: minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4.5G.

Il costo da sostenere per il rinnovo della tariffa Wind All Inclusive Young Limited Edition, in entrambi i casi, ammonta a soli 11,99 euro al mese, e include nel prezzo: la navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica e l’SMS MyWind.