Al giorno d’oggi spendere pochissimo con la propria offerta mobile è davvero semplice, nell’ultimo periodo è stata resa disponibile un’ottima passa a Wind dal prezzo di soli 7,99 euro al mese, tramite la quale l’utente potrà arrivare ad utilizzare anche 50 giga di traffico dati.

Il suo nome è All Inclusive Star 50+, distribuita ufficialmente in versione SMS winback, è disponibile solamente tramite invito diretto ed invio di un messaggio informativo. Il costo iniziale che il consumatore dovrà sostenere corrisponderà quindi a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (con solo 1 centesimo di credito incluso), non sono previsti altri pagamenti iniziali.

Da tenere bene a mente la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro tale periodo temporale il consumatore si ritroverà costretto a restare cliente Wind, onde evitare di dover pagare una penale del valore di 15 euro.

Passa a Wind: ecco i contenuti dell’offerta

Al netto delle limitazioni predette, la passa a Wind nasconde al proprio interno un bundle davvero invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile, con 200 SMS da poter inviare a chiunque si desideri e minuti illimitati da spendere verso ogni numero di telefono sul territorio nazionale.

Il canone previsto, e corrispondente a soli 7,99 euro al mese, è da versare periodicamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. Ricordiamo infine che, la navigazione è prevista sotto rete telefonica 4G di Wind senza limitazioni particolari, né costi aggiuntivi da versare in un secondo momento. L’attivazione sarà possibile solamente nei punti vendita con la presentazione dell’SMS informativo.