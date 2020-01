Il servizio streaming più popolare in questo momento è senza dubbio Netflix che riesce a rinnovare la programmazione televisiva sempre con contenuti interessanti. Se fino a poco tempo fa diversi utenti erano furiosi con la nota piattaforma per la cancellazione di alcune serie tv, adesso devono ritenersi soddisfatti per il rinnovo di altrettanti.

Infatti, con l’inizio del nuovo anno Netflix ha voluto annunciare il trailer per la nuova stagione di ‘Le terrificanti avventure di Sabrina 3 Parte’. I fans non vedono l’ora di scoprire le nuove puntate di questa fantastica serie televisiva dove vede come protagonista Sabrina, interpetrata dall’attrice Kiernan Shipka.

Terza stagione di ‘Le terrificanti avventure di Sabrina’

E’ notizia di questi giorni che l’inizio dei nuovi episodi saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal prossimo 24 gennaio. Nello specifico le puntate saranno dieci con un minutaggio di 60 minuti per ogni singolo episodio.

La nuova stagione si concentrerà come sempre su Sabrina che avrà il compito di salvare il suo fidanzato (Nicholas Scratch). La protagonista potrà contare sull’aiuto dei suoi ex compagnia di scuola per poter raggiungere l’obiettivo desiderato.

Il motivo per cui è in via di pubblicazione la terza stagione è semplice, considerando i risultati raggiunti con le precedenti. Avendo un pubblico numeroso, il produttore di questa serie ovvero Roberto Aguirre Sacasa ha deciso di soddisfare tutti i fans.

Le novità però sembrano non terminare. Dalle parole rilasciate dallo stesso produttore è emerso che ci sarà una stagione successiva alla terza. In poche parole, Sacasa è intenzionato a girare prossimamente una nuova stagione con il suo cast.