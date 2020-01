Lucifer 5 non è tra le serie TV che Netflix ha cancellato per questo 2020. Il colosso del mondo streaming vision ha investito sulla nuova serie di puntate. Il pubblico attente impaziente dopo aver valutato le parole del protagonista Tom Ellis. In un suo recente commento ha detto: “Ci vediamo all’Inferno!”.

Netflix manda in onda Lucifer 5: nuova stagione HOT in arrivo

Inizialmente si era parlato di showdown per la serie che aveva accolto il favore di una larga fascia di pubblico. Il risultato dell’hashtag “#saveLucifer” ha fatto ricredere la compagnia americana. Di fronte ad oltre 8,5 milioni di retweet si è vista costretta a reinvestire nella produzione dei contenuti. Joe Henderson e Ildy Modrovich hanno espresso la loro soddisfazione.

Per gli utenti restano da risolvere parecchi enigmi per una story line che si preannuncia intrigante e ricca di suspence. Come di consueto ci sarà anche il musical del quarto episodio. In merito alla suddivisione degli episodi si è parlato di un taglio netto della stagione. Sarà suddivisa in due parti per un meccanismo parecchio in voga negli USA. Un totale di sedici puntate intervallate nell’intermezzo da una pausa.

Mentre sono in corso le operazioni di registrazione potete sempre crogiolarvi con la visione delle nuove serie TV. Tra le migliori si citano 13 Reasons Why, Stranger Things e Sex Education. Restate in attesa di ulteriori informazioni circa le tempistiche di distribuzione dei nuovi episodi online. Vi lasciamo con il tweet del protagonista che ha ridato speranza a milioni di appassionati per questa eccezionale serie televisiva.