Google News e Trends: cosa sono e come funzionano?

Google News è il sito che consente agli utenti di ricercare le notizie per ambito, per categoria utilizzando il meccanismo tipico dei telegiornali mattutini. Il portale funge infatti come una grande “prima pagina” di giornale, dove vengono riportate le notizie principali per argomento, provenienti dalle testate più blasonate. In più sul sito, ci sono due filtri, NewsCasts e NewsStand, che permettono di visualizzare soltanto le news dei siti più autorevoli oppure di visualizzar indistintamente tutte le info.

Infine arriviamo a Google Trends, uno strumento ideato e pensato dal 2006, utile per analizzare il Web e scoprire le più ricercate key-words in tempo reale. Possono inoltre essere mostrate gli articoli in base all’area geografica di interesse, in base alla lingua e a molti altri parametri. Si può quindi personalizzare al massimo la ricerca per offrire la migliore esperienza utente al consumatore “affamato” di conoscenza.