Fastweb Mobile sta per trasformarsi nel quinto operatore reale di rete Internet. Nell’attuare questo passaggio si prende la libertà di concedere una nuova offerta. Gli utenti la riconoscono e la apprezzano per una serie di caratteristiche uniche. Ciò che risalta in primo piano non sono tanto i contenuti quanto la possibilità di avere tutto gratis. Si parla di attivazione e SIM omaggio.

Per attivare la nuova offerta è necessario seguire il link online reperibile a questo indirizzo. In alternativa si può richiedere il contatto telefonico al numero verde 146. Stesso risultato si ottiene interpellando il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ . Le attivazioni sono aperte per qualsiasi cliente intenda fare portabilità del proprio numero.

Fastweb regala una nuova offerta ricca

Iniziativa senza restrizioni quella di Fastweb. A meno di 10 euro al mese offre minuti illimitati da consumare verso fissi e mobili senza il peso dello scatto alla risposta. Tutte le spese sono incluse. Mancano i messaggi SMS per molti divenuti ormai superflui. Ma non ci sono limiti all’uso dei 30 Giga inclusi che si pongono al cliente su rete Internet 4G. Il costo finale su base mensile sarà sempre di 9.95 euro. Non ci sono spese inattese da sostenere.

Tramite l’opzione di attivazione online si ottiene lo sconto totale sull’emissione della SIM. Non si paga nemmeno il costo di attivazione che è pari a 0 euro con spedizione a casa del supporto. Non ci sono vincoli contrattuali il che significa che possiamo pensare di cambiare tariffa in qualsiasi momento.

Una carta sicuramente vincente contro Iliad e gli altri gestori. Siete pronti ad attivare questa nuova opzione tariffaria?