Da molti mesi ormai si parla del progetto Libra di Facebook, la nuova criptovaluta inventata dal colosso di Menlo Park che sta avendo non pochi problemi e “dubbi” da parte dei partners che inizialmente si sono messi in gioco.

Il progetto che riguarda criptovaluta appare sempre più debole e destinato al fallimento, nonostante le continue rassicurazioni della sua tenuta anche da parte di Mark Zuckerberg. Nelle ultime ore abbiamo infatti scoperto che anche l’operatore Vodafone ha deciso di abbandonare il progetto, dopo qualche mese da PayPal. Scopriamo i dettagli.

Anche Vodafone abbandona il progetto Libra di Facebook

Nel corso delle ultime ore l’operatore Vodafone ha abbandonato il progetto denominato Libra Association, cioè l’organizzazione che si occupa di gestire tutti i principali aspetti della nuova criptovaluta. Possiamo dire che siamo davanti all’ennesima defezione da parte di uno dei membri fondatori, che all’inizio credevano molto nel nuovo progetto. A questo punto i dubbi sulla concretezza di questo progetto si fanno sempre più sentire.

Probabilmente quella di Vodafone è un’uscita meno pesante di quella di PayPal per il progetto, alla quale sono poi seguite Mastercard, Visa, eBay e moltissimi altri. Sicuramente è un segnale che non passerà inosservato dai vertici dell’associazione. Reuters ha riportato una dichiarazione rilasciata da un portavoce di Vodafone, il quale ha affermato che la compagnia continuerà comunque a monitorare dall’esterno lo sviluppo di Libra e che non esclude future collaborazioni.

Insomma, il progetto di Facebook non sembra aver convinto gran parte del mondo finanziario e politico, soprattutto per la poca credibilità che è rimasta nelle mani della piattaforma. Al momento fidarsi della piattaforma risulta difficile e di conseguenza anche di tutte le iniziative ad essa collegate, specialmente se avvengono in campi estremamente importanti come quello della finanza mondiale.