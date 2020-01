Il nuovo volantino Comet promette un risparmio davvero incredibile, tutti gli utenti hanno la possibilità di recarsi personalmente in uno dei tantissimi punti vendita entro e non oltre il 5 febbraio 2020, per poter acquistare prodotti di tecnologia generale al giusto prezzo di vendita.

Elemento centrale della campagna promozionale è il classico Tasso Zero, il consumatore si ritrova a poter richiedere un prestito senza interessi, da restituire di mese in mese con addebito diretto sul conto corrente, al superamento di una determinata soglia di spesa.

Volantino Comet: tutti i migliori prezzi del periodo

L’attenzione al dettaglio del volantino Comet è davvero apprezzabile, l’azienda non ha voluto concentrarsi solamente su una determinata categoria di prodotti, ma ha deciso di abbracciare il maggior numero di soluzioni possibile, proprio per cercare di accontentare più utenti.

Ecco allora che in prima pagina scopriamo l’aspirapolvere wireless Dyson V8, disponibile oggi alla modica cifra di 299 euro (non è l’ultimo modello, ma è ugualmente molto performante).

In alternativa, volendo virare verso il mondo degli smartphone, ecco spuntare alcune soluzioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Se volete acquistare un buonissimo modello dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, allora dovete mettere le mani sullo Huawei Nova 5T a 399 euro, un best buy assoluto.

Spendendo un po’ di più, invece, il consiglio è di scegliere l’Oppo Reno 2 da 499 euro, un altro buonissimo terminale, in vendita ad una cifra non particolarmente elevata. Le possibilità di scelta, come potete tranquillamente immaginare, sono davvero tantissime, se volete conoscere da vicino la portata del volantino Comet, allora aprite le pagine che trovate inserite qui sotto.