CHUWI ha da poco annunciato il nuovo HeroBox. Tra le caratteristiche piu importanti troviamo la presenza di un processore Intel N4100, 8 GB di RAM unito ad una SSD da 180 GB. Sono presenti varie interfacce e questo dispositivo rappresenta la rivoluzione dei mini PC grazie alle specifiche elencate.

Non è tutto perchè troviamo anche una GPU Intel UHD Graphics 600 di nona generazione, che permette all’HeroBox di decodificare velocemente video 4K VP9 a 10 bit. L’Herobox può essere utilizzato in diverse modalità, per esempio, può essere collegato tramite HDMI o VGA per guardare video 4K ad alta frequenza su una tv HD con frame rate elevato ed immagini davvero di ottima qualità.

Anche andando a guaradare il software DXVAChecker, l’HeroBox è in grado di decodificare

risoluzioni in 4K e supporta fino all’8K. Inoltre, consente anche la visualizzazione di video su piattaforme multimediali come Netflix e YouTube alla massima risoluzione disponibile.

CHUWI HeroBox è disponibile all’acquisto su Amazon.uk

L’ultimo all in one di CHUWI supporta l’espansione del disco rigido SATA fino a 2 TB di spazio di archiviazione con una semplicità estrema grazie alla costruzione impeccabile del dispositivo. L’HeroBox è disponibile in diverse configurazioni e grazie alla potente capacità di elaborazione grafica della GPU la visione di video e contenuti multimediali non sarà più un problema. In sintesi, l’HeroBox rappresenta una scelta validisima in caso di soluzioni HTPC.

Se volete scoprire maggiori informazioni riguardanti questo prodotto potete collegarvi al sito ufficiale dell’azienda tramite il seguente link. E’ possibile anche acquistarlo tramite il noto sito di e-commerce Amazon ma esclusivamente dal Regno Unito ma con possibilità di spedizione in Italia al prezzo al cambio di circa 223 euro.