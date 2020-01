I call center continuano a infastidire tantissimi consumatori per via delle innumerevoli chiamate e per gli operatori telefonici pesanti e scortesi. Inoltre, a contribuire sono le truffe telefoniche che continuano ad aumentare notevolmente portando i consumatori a diffidarsi dal telemarketing.

In tanti cercano un metodo per non ricevere più alcuna chiamata a scopo commerciale e fortunatamente in rete è possibile trovare diverse soluzioni. Eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo successivo.

Call center: ecco come bloccare in modo definitivo le loro chiamate

Il web permette di scoprire gli innumerevoli metodi per bloccare in modo definitivo i call center e le loro chiamate a scopo commerciali, spesso indesiderate. Il metodo che un po’ tutti conoscono è il registro delle opposizioni: uno strumento ideato e sviluppato dall’AGCOM.

Questo strumento permette di inserire il proprio numero in un registro che indica che il proprietario del numero non desidera ricevere questo tipo di chiamate. Basta effettuare una registrazione online e gratuita direttamente dal sito web ufficiale per completare questa operazione.

In alternativa, grazie alla innovazione della tecnologia e degli smartphone è possibile scaricare delle applicazioni apposite. Quelle più utilizzate sono: