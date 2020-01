Quando effettuava il reso ad Amazon, il truffatore aspettava comodamente il rimborso dell’azienda e nel frattempo rivendeva online il proprio bottino. Una strategia semplice ma geniale che ha fatto guadagnare illecitamente a un 22enne spagnolo oltre 330 mila euro. Parliamo di James Gilbert Kwarteng, cittadino originario di Palma di Mallorca che si era specializzato nell’acquisto di dispositivi elettronici.

Amazon truffata: cittadino raggira il colosso sui pacchi resi

Il trucco ha funzionato per un tempo considerevole perché Amazon non controlla subito il contenuto dei resi, ma soltanto se il peso coincide con quanto spedito in origine. Quindi, ben prima del controllo del contenuto del reso viene versata la restituzione del prezzo del prodotto restituito.

Salito presto alla ribalta con un suo amico e coinvolti i genitori nell’arresto, James tuttavia si deve arrendere al record ancora detenuto da una coppia americana residente in Indiana che con un sistema simile avevano derubato Amazon per oltre un milione di dollari.

Anche quella volta, in maniera che ha dell’assurdo visto che si ripete, l’azienda non si era accorta di niente né aveva mai sospettato di nulla. Il tutto fu scoperto grazie alla polizia che ha smascherato i due ladri truffatori, i quali sono finiti in prigione per circa sei anni.