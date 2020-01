3 Italia stupisce tutti, Iliad compresa, con il lancio di una nuova buonissima offerta da ben 100 giga di traffico dati al mese al prezzo di soli 7,99 euro. Il suo nome è All-In 100 Plus e, come potrete immaginare, è resa disponibile solamente ad alcuni fortunati consumatori.

Le migliori promozioni non sono mai attivabili da tutti, la soluzione di 3 Italia non fa sconti e non si differenzia, essendo effettivamente disponibile in versione SMS winback. Gli utenti la potranno richiedere solo ed esclusivamente tramite la presentazione del messaggio informativo direttamente in negozio, non dipenderà dalla provenienza o da altre limitazioni di alcun tipo.

Il costo di attivazione da sostenere inizialmente corrisponde esattamente a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, sono stati recentemente scontati i 6,99 euro previsti un tempo, sarà necessario versare inoltre anche la prima mensilità pari a 7,99 euro. E’ presente un vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi, entro tale periodo il consumatore che sceglierà di richiedere la portabilità verso altra azienda, sarà costretto a pagare una penale del valore di 49 euro.

Il canone fisso di 7,99 euro al mese dovrà infine essere versato tramite conto corrente bancario, non è attualmente possibile, almeno per la promo corrente, richiedere l’addebito sul credito residuo della SIM ricaricabile.

3 Italia: la promozione non fa sconti a Iliad

Chiarite tutte le limitazioni, la All-In 100 Plus di 3 Italia resta comunque una delle migliori offerte del periodo, grazie proprio alla presenza di un bundle praticamente invidiabile. A tutti gli effetti parliamo di 100 giga di traffico dati e di minuti illimitati da poter utilizzare verso ogni consumatore sul territorio nazionale.