Navigare senza limiti e gratuitamente è un sogno che molti utenti nutrono, soprattutto quando a casa propria non dispongono di una connessione WiFi che consenta loro di sbizzarrirsi senza consumare i GB offerti dai gestori telefonici. Nonostante il mercato telefonico abbia conosciuto un vero e proprio incremento delle soglie relative alle connessioni dati, ad oggi tale preoccupazione non dovrà più esistere grazie all’entrata in funzione di una rete WiFi diffusa su tutto il territorio italiano. Voluta fortemente dal ministero dello sviluppo economico, il progetto in grado di apportare una ventata tecnologica all’Italia consente a chiunque sia interessato di navigare a proprio piacimento on-line utilizzando lo smartphone: scopriamo tutti i dettagli.

WiFi gratis in Italia Ecco cosa bisogna fare per iniziare a sfruttarlo

L’obiettivo finale del progetto è quello di offrire la connessione sopracitata a circa 7500 comuni dislocati in tutta la penisola. Ad oggi, sono quasi 3000 le amministrazioni che hanno già aderito allo sviluppo e che quindi offrono diverse postazioni hotspot utilizzabili a proprio piacimento. Per poterle sfruttare, però, sono richieste due diverse operazioni ad ogni utente: è anzitutto necessario scaricare sul proprio dispositivo l’apposita applicazione creata ad hoc. Disponibile sia per Android che iOS, essa permette di effettuare la prima registrazione e i successivi login con i quali sarà possibile organizzarsi alle impostazioni HotSpot più vicine alla propria posizione. Seconda operazione necessaria per poter iniziare a navigare con il WiFi gratuito sarà quella di capire se vi è attiva una postazione nei pressi della propria località, per fare tutto ciò sarà sufficiente consultare la mappa aggiornata in tempo reale sul sito ufficiale.