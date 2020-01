WhatsApp: trovato il modo di entrare invisibili senza ultimo accesso

Il tempo ci ha insegnato che WhatsApp, così come tante altre applicazioni che gli fanno concorrenza, non ha alcuna intenzione di fermarsi. I tanti aggiornamenti riportati negli ultimi anni non sono dunque quelli che bloccheranno il processo di crescita della piattaforma. Non a caso in questi anni sono arrivati tantissimi update, i quali hanno migliorato la sicurezza ma anche l’interfaccia e le funzioni.

Tantissime persone però vorrebbero avere un livello di privacy molto più alto, nonostante WhatsApp lo offra già fin dai primi tempi. Attualmente qualcuno sembra aver trovato un metodo addirittura per non farsi vedere in chat, leggendo i messaggi da invisibile. Ovviamente precisiamo che si tratta di una soluzione legale e soprattutto gratuita, per cui non ci sono pericoli di pagamenti improvvisi così come di problemi con la legge.

WhatsApp, arriva la soluzione per leggere i messaggi senza aggiornare l’ultimo accesso e senza far comparire le spunte blu

Si vociferava già da tempo che una sorta di applicazione o piattaforma alternativa a WhatsApp permettesse di avere una privacy ancora più alta proprio in merito alla famosa app di messaggistica istantanea.

Le tante voci sono diventate poi realtà, dal momento che è nata Unseen, applicazione perfetta proprio per leggere i messaggi senza comparire online. Questa permette infatti di intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp e di leggerli al di fuori, in modo da non risultare né online, né facendo risultare il vostro ultimo accesso. Inoltre anche le spunte blu, visto il modus operandi dell’app in questione, non potranno comparire.