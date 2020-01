Il volantino MediaWorld ha recentemente presentato una campagna promozionale condita da nuovi prezzi bassi e da sconti validi solamente online, stiamo parlando dei soliti XDays attivi in questo periodo fino al 26 gennaio 2020.

La soluzione descritta nel nostro articolo, oltre che essere disponibile per ogni consumatore sul territorio nazionale, risulta essere raggiungibile solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda. L’utente che vorrà effettuare un acquisto dovrà necessariamente collegarsi online e richiedere la spedizione presso il domicilio o un punto vendita; indipendentemente dalla scelta, a differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, quest’ultima sarà completamente gratuita.

Le offerte con i migliori codici sconto Amazon sono disponibili solamente sul nostro canale Telegram.

Volantino MediaWorld: le offerte sono a dir poco fantastiche

Le offerte del volantino MediaWorld riescono comunque ad accontentare la maggior parte dei consumatori, a conti fatti sono molto interessanti in quanto ricchissime di contenuti a prezzi realmente bassi. Il modello più allettante resta sicuramente il Samsung Galaxy S10e, un top di gamma travestito da fascia media, disponibile all’acquisto oggi a soli 429 euro.

L’alternativa resta sicuramente il Samsung Galaxy A80, un terminale qualitativamente inferiore, ma ugualmente allettante per la richiesta finale che si aggira solamente attorno ai 379 euro (da segnalare la presenza di una fotocamera posteriore da ben 48 megapixel).

Il volantino MediaWorld ne ha davvero per tutti i gusti ed abbraccia la maggior parte delle categorie merceologiche, per questo motivo non abbiamo potuto riassumere ogni singola offerta nel nostro articolo, ma consigliamo l’apertura del seguente link per ricevere ogni informazione del caso.