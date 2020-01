Diversi clienti Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia continuano a segnalare al loro gestore telefonico l’azzeramento del credito residuo da un momento all’altro.

Questo tipo di situazione capita spesso, ma la colpa non è del proprio gestore telefonico la maggior parte delle volte.

A quanto pare, i colpevoli sono gli abbonamenti telefonici che si trovano in banner pubblicitari o in siti web poco sicuri e per essere attivati basta un click sbagliato dell’utente. Ecco maggiori dettagli.

Abbonamenti telefonici: ecco come svuotano l’intero credito residuo

Gli abbonamenti telefonici sono servizi telefonici che in cambio di un costo offrono un servizio. In rete è possibile incontrare di diverso tipo, per esempio: ci sono servizi che offrono la lettura giornaliera del proprio oroscopo, ci sono servizi che offrono chat per adulti, servizi con cui è possibile personalizzare la propria suoneria, e via dicendo.

Purtroppo, però, da qualche anno a questa parte si attivano senza un consenso ben preciso da parte dell’utente e senza avvisare quest’ultimi della loro corretta attivazione. Nella maggior parte delle volte, infatti, basta un click sbagliato su uno di questi banner per attivarli.

In questo modo, non avendo ricevuto nessuna notifica della loro attivazione, le vittime si ritrovano periodicamente con il credito svuotato perché si tratta di servizi che scalano in modo automatico il loro costo. Si consiglia, infatti, di: