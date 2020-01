Sono passate già alcune settimane dal periodo natalizio, un periodo particolarmente ricco di regali per tutti i clienti di TIM. La compagnia italiana, sfruttando il suo portale TIMparty ha messo a disposizione una lunga serie di premi e bonus per tutti quei clienti che nel corso degli anni hanno dimostrato la loro fedeltà.

Una delle promozioni migliori era quella con Giga illimitati per un massimo di trenta giorni. Tutto ovviamente a costo zero.

TIM, ritornano le offerte per chiamate ed SMS gratis nei weekend

Anche dopo il Natale TIM cerca di proseguire su questo indirizzo. L’obiettivo è sempre quello di premiare i clienti fedeli: se prima la priorità era dedicata ai Giga internet, adesso il baricentro si sposta su chiamate e messaggi.

Il canale di riferimento è sempre quello di TIMparty. Attraverso questo portale, i clienti TIM possono attivare in pochi secondi la promozione con minuti no limits per telefonare amici e parenti sul suolo nazionale. L’iniziativa è valida per il corso di un weekend e non sono previsti costi extra. In pratica, con questa offerta le soglie della propria ricaricabile saranno in standby per un sabato ed una domenica.

Una simile promozione è disponibile anche per quanto concerne i messaggi. I clienti TIM riceveranno SMS senza limiti sempre per un weekend.

Le promozioni previste da TIM sono particolarmente interessanti per chi ha soglie ristrette per chiamate ed SMS. Attivando le due offerte è possibile telefonare e messaggiare anche per un weekend all’estero. Ricordiamo però che per effettuare operazioni è necessario avere saldo positivo per il credito residuo.