Se siete intenzionati a cambiare operatore in questo periodo, vi consigliamo di collegarvi sul sito ufficiale di PosteMobile dove sono presenti multeplici offerte di ogni tipo.

Chi abitualmente utilizza un grande numero di minuti, sms e giga, o chi ama spendere poco per un’offerta mobile, in entrambi i casi hanno la possibilità di rimanere soddisfati con il noto operatore virtuale appartenente a Tim. Infatti, noi di TecnoAndroid abbiamo deciso di pubblicare in questo articolo le offerte che riteniamo più interessanti sulla base del rapporto soglie/prezzo.

Le offerte prendono il nome di Creami Style, Creami Extra WOW 10GB e Creami WeBack.

Credit illimitati e fino a 50GB: le offerte invitanti di PosteMobile

Attualmente, l’operatore virtuale non ha pubblicato una data di scadenza per queste offerte e quindi si immagina che saranno attivabili fino a nuova comunicazione. Un dato che accomuna le tre offerte è il prezzo che in tutti i casi si trova al di sotto dei 10 Euro mensili.

L’offerta Creami Style propone 500 credit per consentire l’utilizzo di minuti e sms verso tutti, e 5 giga di internet in 4G. Il costo mensile è di 5 Euro.

L’offerta Creami Extra WOW 10GB include credit illimitati per consumare minuti e sms verso tutti, e 10 giga di traffico dati in velocità massima 4G. Il costo da affrontare ogni mese è di 7 Euro.

Concludiamo con l’offerta più sostanziosa, ovvero Creami WeBack che prevede credit illimitati per chiamate e sms, e 50 giga di traffico dati in 4G. Il costo mensile per tutti i nuovi clienti è pari a 9,99 Euro.