La All Inclusive 50 Star è un’ottima promozione passa a Wind da 7,99 euro al mese con la quale il consumatore che riceverà l’SMS informativo potrà effettivamente mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti e SMS verso tutti.

Come avete potuto leggere poco sopra, la soluzione corrente è una passa a Wind distribuita in versione SMS winback, ovvero accessibile solamente da parte dei fortunati utenti che ricevono l’SMS di invito per la sua attivazione. Il prezzo fisso da versare è pari a 7,99 euro al mese, con costo iniziale da sostenere di soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile (con 1 centesimo di credito residuo), senza spese aggiuntive. La portabilità, come sempre accade in situazioni di questo tipo, è obbligatoria.

Passa a Wind: la promozione All Inclusive 50 Star

Al suo interno troviamo un buonissimo bundle, composto da 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, 200 SMS da inviare ad ogni numero di telefono sul territorio e minuti illimitati per telefonare a chiunque sul territorio.

Il canone da 7,99 euro al mese è da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile cui l’utente è costretto ad acquistare, la navigazione non presenta particolari limitazioni alle massime velocità raggiungibili, con un vincolo contrattuale della durata complessiva di 24 mesi. Se l’utente richiederà la portabilità prima della scadenza del periodo suddetto, sarà effettivamente costretto a pagare una penale, corrispondente a 15 euro (si può anche evitare, in quanto viene addebitata direttamente sul credito residuo, solo se presente). La promozione è disponibile solo per coloro che riceveranno l’SMS informativo.