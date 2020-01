La passa a Vodafone più richiesta del periodo è indubbiamente la Special Unlimited, una soluzione spettacolare che promette all’utente l’accesso ad oltre 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando comunque per un canone mensile non particolarmente elevato.

Sfortunatamente, come era facilmente pronosticabile, è una promozione non distribuita per ogni consumatore, ma risulta essere accessibile solamente a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da uno dei tantissimi operatori virtuali (non Kena Mobile o ho.Mobile, ma nemmeno LycaMobile). Con portabilità obbligatoria del numero originario, il cliente dovrà pagare un contributo di 12 euro per l’offerta e di 10 euro per la SIM ricaricabile, un piccolo “scotto” per poi accedere ad un bundle pressoché infinito.

Passa a Vodafone: la promozione da 50 giga al mese

La Special Unlimited nasconde infatti al proprio interno 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando anche per illimitati minuti e SMS da poter inviare a chiunque si desideri sul territorio nazionale.

Il prezzo mensile dell’offerta si assesta sui 7 euro, da pagare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile acquistata. Al solito ricordiamo che sono assenti vincoli contrattuali di alcun tipo, ciò sta a significare che si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza temere di dover pagare una penale.

La velocità di navigazione non è particolarmente limitata, la passa a Vodafone garantisce al consumatore l’accesso alla rete internet 4.5G proprietaria fino al raggiungimento di 600Mbps in download. L’attivazione della promo è possibile solamente nei punti vendita, non sul sito ufficiale dell’azienda.