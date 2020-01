Una delle domande che ci viene posta sempre più frequentemente è proprio la seguente: “Qual è il miglior operatore presente sul suolo italiano?“. La risposta tuttavia non è facile e neppure immediata. In questo periodo dell’anno, tanti utenti sono alla ricerca della tariffa più vantaggiosa. Ad inizio anno i provider infatti, classici e virtuali, operano una serie di rimodulazioni e modifiche al fine di rendere più vantaggiose le tariffe per i nuovi clienti. Bisogna dire infatti, che il mercato offre veramente una vasta scelta.

Ci sono offerte per chi vuole spendere poco avendo molto,affidandosi magari ad uno dei tanti provider virtuali MVNO; oppure ancora, c’è chi vuole un pacchetto completo con una particolare predilezione verso la rete dati. Ci sono anche le prime timide tariffe con all’interno la connessione dati 5G (pensiamo a Tim e Vodafone). Il mercato del nostro Paese offre una serie di parametri davvero interessanti per la scelta di un nuovo piano tariffario. Tuttavia, la domanda che ci si pone è la seguente: “Quale ha la miglior copertura del segnale”?

A fornire la risposta al tanto agognato quesito ci pensa OpenSignal, il portale Web che ha individuato quali caratteristiche principali debba avere una compagnia telefonica per essere competitiva sul mercato. Ha poi redatto una classifica su quale sia il provider con la miglior velocità in download e in upload, quale abbia il 4G migliore, chi la latenza minore, e quale consente al meglio la fruizione dei contenuti multimediali dal proprio device. La ricerca è stata condotta su uno studio di ben 450.000 prodotti in un lasso di tempo che va dal 1 Luglio al 28 Settembre dell’anno appena trascorso.