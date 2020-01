Euronics continua ad attirare su di sé l’attenzione dei consumatori di tutta Italia con il lancio di un volantino veramente molto speciale, una campagna promozionale alla cui base troviamo la possibilità di ricevere uno sconto importante sull’acquisto di innumerevoli prodotti di tecnologia generale, e non solo.

Per una volta il volantino qui discusso risulta essere accessibile indistintamente dalla provenienza o dalla regione di appartenenza, ciò sta a significare che tutti gli utenti potranno raggiungere l’acquisto dei prodotti indicati, senza particolari problemi o difficoltà (ricordate soltanto che non è attiva sul sito ufficiale).

Euronics: ottimo volantino con nuove offerte per tutti

All’interno del volantino Euronics non troviamo però i top di gamma del periodo, ma dispositivi appartenenti alla fascia media del mercato, i cui prezzi non superano i 499 euro. Ecco quindi che il consumatore potrà approfittare di Oppo Reno Z in vendita a 299 euro, puntando anche al top di gamma del momento, quale è lo Huawei P30 acquistabile alla modica cifra di 499 euro.

Parlando invece di modelli più economici, ecco che si potranno acquistare i vari Sony Xperia L3, Oppo A9 2020, Huawei P Smart 2019, Galaxy A30s, Xiaomi Redmi Note 8T, Motorola One Zoom, Xiaomi Redmi Note 8 Pro e tantissimi altri ancora.

Il volantino Euronics integra al proprio interno anche alcuni smartwatch, come ad esempio l’ultimo Fitbit Inspire HR a 79,95 euro o il bellissimo Fitbit Versa Lite da 119 euro.

Tutti gli acquisti, come detto, dovranno essere necessariamente completati nei negozi sparsi per il territorio, e non sul sito ufficiale del rivenditore di elettronica.