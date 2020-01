Esselunga ha recentemente presentato al pubblico un’ottima offerta tech, attiva fino al 26 gennaio 2020, che nasconde al proprio interno uno sconto speciale alla portata di ogni consumatore che vorrà avvicinarsi al mondo delle cuffie true wireless.

Chi sceglierà Esselunga, infatti, dovrà prima di tutto necessariamente recarsi nel punto vendita, e non sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che l’acquisto non potrà essere completato online, ma sarà possibile (come sempre del resto) solo ed esclusivamente nei vari negozi sparsi per il territorio nazionale.

Volantino Esselunga: gli sconti sono alla portata di tutti

Al centro della campagna promozionale troviamo le Xiaomi Redmi Airdots, vere e proprie cuffiette true wireless (senza fili) in vendita a soli 19 euro. Lo stile ricorda moltissimo le Apple AirPods, anche se in questo caso sono in-ear, ma non è comunque possibile pretendere esattamente la stessa qualità.

Vengono commercializzate con un dock di ricarica con batteria integrata da 300mAh, da utilizzare per riporle per il trasporto, o naturalmente per ricaricarle in circa 2 ore. Complessivamente, secondo quanto confermato da Xiaomi, dovrebbero garantire un utilizzo continuativo di circa 12 ore. Allo smartphone si collegheranno tramite connettività bluetooth, è presente un microfono integrato per le chiamate o quant’altro.

L’acquisto è possibile, salvo esaurimento anticipato delle scorte, solamente nei punti vendita fino al 26 gennaio. Il prezzo di 19 euro include anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, entro tale periodo qualsiasi difetto di fabbrica o malfunzionamento in generale verrà riparato gratis.