Android 10 è stato ripreso più volte nei nostri articoli. Se ne sono descritte le caratteristiche essenziali. Si parte dalla cosiddetta Dark Mode per incontrare un crescendo di importanti funzioni. Ogni costruttore di smartphone applica le sue personalizzazioni al responso Google. La versione stock è in uso per i Pixel Phone ma tanti altri smartphone sono in grado di aggiornarsi con feature uniche.

Visto e considerato che sarebbe impossibile elencare tutte le più minuziose caratteristiche per ogni revisione software è stata creata una lista ufficiale. Il prezioso elenco indica quali dispositivi possono aggiornarsi oppure lo hanno già fatto in uscita dalla Beta.

Android Q su OnePlus

OnePlus 5T

OnePlus 5

OnePlus 6

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

Samsung

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A20e

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A9

Samsung Galaxy Tab S5e

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab A 10.1

Samsung Galaxy Tab A 8.0

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy M20

Samsung Galaxy M30

Lenovo e Motorola

Lenovo Z5

Motorola Moto G7

Motorola Moto G7 Plus

Motorola Moto G7 Play

Motorola Moto G7 Power

Motorola One Vision

Motorola One Power

Motorola One

Motorola Moto E5 Play

Motorola Moto Z3

Motorola Moto Z3 Play

Motorola Moto G6 Plus

Motorola Moto G6

Motorola Moto G6 Play

Google

Google Pixel

Google Pixel XL

Google Pixel 2

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Nokia

Nokia 3.1

Nokia 5.1

Nokia 6.1

Nokia 6.1 Plus

Nokia 6.2

Nokia 7 Plus

Nokia 7.1

Nokia 8.1

Nokia 8 Sirocco

Nokia 9 PureView

ASUS

ASUS Zenfone 6

ASUS ZenFone 5

ASUS ZenFone Max Pro M2

ASUS ZenFone Max M2

ASUS ROG Phone 2

LG

LG G8s ThinQ

LG V50 ThinQ 5G

LG G7 ThinQ

LG V40 ThinQ

Huawei e HONOR

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

HONOR 20

HONOR 20 Pro

HONOR 20 Lite

HONOR View20

OPPO e Realme

Realme 3 Pro

Realme 5 Pro

Realme X

Realme XT

Realme 3

Realme 5

Realme 3i

Realme 2 Pro

OPPO Reno

OPPO Reno 10x zoom

OPPO Reno 5G

OPPO Find X

OPPO R15 Pro

OPPO RX17 Pro

OPPO RX17 Neo

Xiaomi e Redmi

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi MIX 2S

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

POCOPHONE F1

SONY