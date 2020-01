Di recente Wind ha apportato alcune modifiche davvero interessanti alle promozioni Passa a Wind presenti in listino, ma non tutti hanno la possibilità di procedere con l’attivazione delle offerte in questione, ovvero le nuove All Inclusive Limited Edition; che infatti sono rivolte esclusivamente ai clienti under 30. Nonostante ciò un’ottima opzione continua ad essere disponibile per tutti i nuovi clienti che acquistano una SIM Wind attraverso il sito ufficiale del gestore: è l’offerta Passa a Wind All Digital.

Passa a Wind con l’offerta All Digital: minuti e 40 GB in 4.5G per tutti i nuovi clienti!

La promozione Passa a Wind All Digital 40 può essere richiesta da tutti gli utenti interessati, i quali hanno la possibilità di riceverla senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. All’acquisto, infatti, il gestore richiede di sostenere soltanto una spesa di 24,99 euro per poter ricevere la nuova SIM e saldare il primo rinnovo anticipato della promozione. In seguito l’unica spesa prevista ammonta a 14,99 euro e deve essere saldata ogni mese per poter continuare ad utilizzare la tariffa.

I clienti che effettuano l’attivazione della tariffa Wind All Digital possono usufruire ogni mese dei servizi extra senza sostenere costi aggiuntivi; e hanno a disposizione: minuti illimitati verso tutti i numeri e 40 GB di traffico dati in 4.5G. I servizi extra comprendono: l’SMS MyWind, il servizio di segreteria telefonica e il servizio di navigazione hotspot. E’ possibile ottenere gratuitamente anche l’app ufficiale. Quest’ultima permette di monitorare lo stato della promozione, conoscere il credito residuo e verificare la disponibilità di nuove offerte.

Come già anticipato la promozione può essere richiesta soltanto online. Ma i clienti possono scegliere di ritirare la SIM presso uno dei negozi del gestore, sostenendo un costo extra di 4,99 euro.