La All-In 100 Plus di 3 Italia è una delle offerte più intriganti ed interessanti dell’intero panorama nazionale, proprio perché al suo interno trovano posto contenuti di altissimo livello, ad un prezzo abbastanza accessibile per la maggior parte di noi.

Attivabile, purtroppo, solamente per una ristrettissima cerchia di consumatori, in quanto distribuita sottoforma di SMS winback, quindi da coloro che ricevono il messaggio informativo (e dovranno poi richiedere la portabilità obbligatoria del proprio numero originario), prevede al proprio interno un bundle molto interessante. In particolar modo si possono utilizzare 100 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando per illimitati minuti per telefonare a chiunque (assenti invece gli SMS).

3 Italia: la All-In 100 Plus è la promozione del momento

Tutto questo per un costo fisso veramente bassissimo, soli 7,99 euro al mese da pagare tramite conto corrente bancario. La variazione contrattuale è stata registrata sul costo iniziale da sostenere, oltre ai 10 euro per l’acquisto della suddetta, infatti, il consumatore non dovrà pagare alcunché.

E’ importante ricordare, tuttavia, la presenza di un vincolo contrattuale assolutamente da non sottovalutare. Il cliente sarà costretto a restare sotto l’egida di 3 italia per almeno 24 mesi dalla data di attivazione, onde evitare il pagamento di una penale del valore di 49 euro (sempre sul metodo di pagamento scelto in origine).

Ricordiamo infine la necessità proprio di pagare tramite conto corrente o carta di credito non ricaricabile, l’utente non potrà fare altrimenti né richiedere il versamento del canone tramite credito residuo. La navigazione è prevista sotto rete telefonica 3G di 3 Italia a costo azzerato, per il 4G sarà necessario pagare 1 euro al mese (salvo promozioni del momento).