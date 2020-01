Xiaomi Mi Router 4C è in vendita sul Mi Store. Si tratta di un router che promette di migliorare le prestazioni della propria Rete WiFi, garantendo una navigazione in Internet fluida e veloce, nonché una connessione a bassa latenza per lo streaming video ed il Gaming online.

Xiaomi Mi Router 4C, caratteristiche e prezzo

Il dispositivo è dotato di quattro antenne omnidirezionali ad alte prestazioni e tre porte Ethernet, promette una velocità di Rete fino a 300 Mbps e integra un processore MediaTek MT7628N con 16 MB di memoria flash e 64 MB di RAM. Ciò rende possibile la connessione simultanea di 64 dispositivi, un quantità otto volte superiore rispetto a quanto permesso da un tradizionale router.

Mi Router 4C può essere programmato e gestito direttamente dall’app Mi WiFi, disponibile sia per Android che per iOS. Con l’app, per esempio, è possibile bloccare alcuni dispositivi sospetti, così da impedirne il collegamento, o impostare dei limiti sull’utilizzo di Internet da parte dei bambini. Anzi, il Router supporta i Parental Controls, per cui è possibile stabilire quali sono i Siti e le piattaforme alle quali i bambini possono accedere e quali no.

Con l’app Mi WiFi di Xiaomi, è anche possibile dare la priorità e ottimizzare la larghezza di banda per le app ed i servizi che sono sensibili alla latenza, come i giochi online ed i video in streaming. Mi Router 4C è in vendita sul MiStore al prezzo di £999, che corrispondono a circa 12,60 euro al cambio. Tuttavia, il prodotto non è ancora disponibile per il mercato italiano.