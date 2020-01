In queste ultime settimane vi abbiamo mostrato le offerte che TIM e Vodafone hanno pensato per i loro abbonati. I due operatori devono affrontare la concorrenza di Iliad, ma anche di Wind che nel corso dei prossimi giorni unirà definitivamente le sue forze con 3 Italia. Proprio Wind, sempre in questo periodo, sta lanciando una nuova ricaricabile low cost con minuti, SMS e internet.

Wind, ecco l’offerta per gli under 30 con minuti, SMS ed internet

L’offerta di Wind si rivolge ad un pubblico strategico. La compagnia telefonica, infatti, cerca di privilegiare la platea degli abbonati under 30 con una promozione che prevede un pacchetto di consumi completo. La ricaricabile in questione, già conosciuta in passato, è la All Inclusive Young Limited Edition.

Gli utenti che scelgono la All Inclusive Young Limited Edition possono scegliere tra due formule. Nella versione standard, i clienti riceveranno minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili con 60 Giga per la navigazione in internet. Nella versione Easy Pay ci sarà lo stesso pacchetto per minuti ed SMS con la sola differenza di 100 Giga internet per la connessione web in 4G.

In ambedue i casi il costo è di 11,99 euro ogni trenta giorni. Per i clienti che scelgono l’attivazione online attraverso il sito internet ufficiale non sono previsti costi di attivazione. Ricordiamo che chi sceglie la formula Easy Pay attiverà il servizio di ricarica automatica con pagamento mensile su carta di credito o conto corrente. Con questa promozione di Wind è anche possibile associare il pagamento di uno smartphone.