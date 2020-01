Il volantino Unieuro chiamato Fuoritutto è quasi giunto al termine, scadrà fra pochissimi giorni, ma al momento in cui vi scriviamo gli utenti hanno ancora la possibilità di approfittare di una lunga serie di sconti e di prezzi bassissimi.

Tutti gli acquisti, lo ricordiamo, risultano essere effettuabili sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio; scegliendo di acquistare sul sito sarà strettamente necessario pagare anche le spese di spedizione presso il proprio domicilio, azzerate se invece la consegna verrà effettuata direttamente in negozio.

Non scordatevi dei codici sconto Amazon disponibili in esclusiva sul nostro canale Telegram ufficiale, troverete anche una infinità di offerte molto interessanti.

Volantino Unieuro: le offerte attuali fanno impazzire gli utenti

Il prezzo più allettante dell’intero volantino Unieuro è indiscutibilmente stato applicato sul Samsung Galaxy S10e, uno smartphone che non necessita di presentazioni, qualitativamente non al livello di Galaxy S10 o S10+, ma comunque in grado di ritagliarsi un piccolo spazio nel cuore dei consumatori con la richiesta finale di 439 euro.

Modello molto più recente ed ugualmente accattivante è lo Huawei Nova 5T, ad oggi è acquistabile a 399 euro, super consigliato per coloro che vogliono il massimo (anche esteticamente) con la minor spesa possibile.

Il volantino Unieuro ovviamente non si ferma qui, sfogliandone le pagine si scoprono anche Huawei P30 Pro in vendita a 699 euro, passando per un Asus ZenFone 5 distribuito a 199 euro, o semplicemente lo Huawei P Smart 2019 da 189 euro.

Tutti gli acquisti possono essere completati sia online che nei punti vendita, per maggiori informazioni sfogliate le pagine che trovate qui sotto.