Vodafone ha recentemente pensato una buonissima offerta per andare a contrastare il crescente dominio degli operatori virtuali e di Iliad, la Special Unlimited 7 nasce proprio da questa considerazione, e riesce perfettamente a soddisfare i clienti con prezzi veramente alla portata di tutti.

Al centro della campagna promozionale troviamo sicuramente una serie di contenuti da non lasciarsi assolutamente sfuggire, a patto che si abbia effettivamente la possibilità di mettervici le mani. La promo in oggetto, infatti, viene distribuita esclusivamente in versione operator attack, attivabile di conseguenza dai soli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale in generale (no Kena Mobile o ho.Mobile).

All’interno si trovano comunque 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, passando per minuti illimitati per telefonare a chiunque, e SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Passa a Vodafone: ecco la promozione che tutti stavamo aspettando

Il prezzo fisso è veramente basso, parliamo di soli 7 euro al mese con addebito diretto sul credito residuo della SIM ricaricabile che l’utente sarà costretto ad acquistare. I costi iniziali da sostenere equivalgono nello specifico a 12 euro per la promozione, nonché a 10 euro per la suddetta SIM. Segnaliamo essere completamente assente alcun vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che effettivamente il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza rischiare di dover pagare una penale di alcun tipo.

La navigazione è teoricamente possibile fino alla massima velocità permessa dallo standard di comunicazione, anche se Vodafone l’ha comunque limitata a 600Mbps in download per tutti.