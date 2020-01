Una nuova truffa ha colpito decine di centinaia di ATM in tutta Europa. Attraverso un banale quanto preciso trucco però, i cyber criminali sono riusciti a far “espellere” al Bancomat una ingente somma di denaro.

Se state pensando immediatamente ad una Fake News, purtroppo vi comunichiamo che è tutto vero. Un virus che gli hacker hanno messo a punto, colpisce i grandi bancomat presenti su tutto il territorio italiano e non solo. Si tratta di malviventi decisamente più esperti di tutti quelli che inviano le famose mail phishing o smishing. Per via della sua particolare condizione, l’attacco malevolo agli ATM è stato definito “jackpotting” così come il virus stesso. Il tutto viene avviato attraverso una semplice chiave USB.