Tesla è stata accusata gravemente, la società pensa a un complotto

Tesla ha appena respinto l’idea che le sue auto siano soggette ad accelerazioni indesiderate. In un post sul blog , il produttore di veicoli elettrici ha affermato che una petizione che descriveva un’accelerazione inattesa era “completamente falsa” e che il prodotto di un “venditore allo scoperto di Tesla” sperava di guadagnare rapidamente. Ogni caso in cui Tesla avesse i dati di un’auto, ha mostrato che l’auto ha funzionato come previsto, ha detto la società.

Inoltre, Tesla ha affermato che il suo sistema è stato progettato per evitare questi problemi. Tutti i suoi modelli hanno due sensori di posizione del pedale e “qualsiasi errore” si imposta automaticamente sulla disattivazione della coppia del motore. Utilizza anche i sensori del pilota automatico per rilevare potenziali abusi del pedale e ridurre la coppia per prevenire incidenti.