Si chiamano Horizon e sono i nuovi auricolari true-wireless realizzati da Louis Vuitton in collaborazione con Master & Dynamic. Auricolari dall’aspetto e dalla forma inconfondibile, contraddistinto dal prezioso logo LV, ma, soprattutto, costosi: con un prezzo di vendita di 980 euro, i Louis Vuitton Horizon costano quasi quanto uno smartphone di fascia alta, e sicuramente molto più di uno smartphone medio-gamma.

Gli auricolari sono disponibili in diverse colorazioni e sono dotati di una custodia di ricarica di lusso. Questa è realizzata in acciaio inossidabile lucido sabbiato con rivestimento in PVD, presenta un coperchio in vetro zaffiro e garantisce fino a venti ore di ricarica. Gli auricolari Horizon riescono, invece, a garantire dieci ore di autonomia con una singola ricarica.

Louis Vuitton Horizon, le caratteristiche dei nuovi auricolari in-ear

Rispetto al modello precedente, i nuovi Horizon sono dotati di una modalità attiva di cancellazione del rumore e di una modalità ascolto, che consente di ascoltare i suoni provenienti dall’ambiente circostante senza però rinunciare ad una buona qualità audio. Ciascun auricolare, poi, integra un doppio microfono e pesa soli 9 grammi, per cui gli Horizon di Louis Vuitton risultano molto comodi da indossare.

Inoltre, ogni auricolare può essere utilizzato singolarmente in fase di chiamata o di ascolto, e supporta la funzione per avviare o mettere in pausa la riproduzione musicale, nonché quella per il controllo del volume. Le Horizon del noto marchio di moda sono anche dotati di un sensore di prossimità, grazie al quale è possibile accedere alle funzioni play e pausa. Gli auricolari sono compatibili con tutti gli smartphone ed i dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth.