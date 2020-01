Lexus immagina veicoli spaziali per gli umani sulla Luna

Se l’umanità finisse per vivere sulla Luna, come sarebbero i veicoli? Secondo Lexus, sarebbero eleganti, lucenti e non apparirebbero fuori posto in un film di fantascienza. European Advanced Design Studio per Lexus e Toyota, la casa madre del marchio, ha creato sette concetti di veicoli lunari per la rivista Document Journal . Sono tutti dotati di alcuni elementi di design della Lexus LF-30 Electric Concept , la visione della casa automobilistica di lusso per la prossima generazione di veicoli elettrici, perché lo studio era nel mezzo del suo sviluppo quando la rivista ha chiesto contributi.