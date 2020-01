Le prime galassie potrebbero avere vite molto brevi

Penseresti che le galassie del giovane universo sarebbero ancora fiorenti, ma non è necessariamente così. I ricercatori del Niels Bohr Institute e dell’Osservatorio Nazionale del Giappone hanno scoperto la galassia morente più lontana conosciuta (cioè con una formazione di stelle notevolmente soppressa)conosciuta fino ad oggi è a circa 12 miliardi di anni luce di distanza. In altre parole, stava già calando circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang – le prime galassie erano nate circa un miliardo di anni prima. Il team ha utilizzato una combinazione di sistemi di telescopi Keck e Very Large Telescope per misurare il movimento delle stelle e apprendere che il nucleo della galassia era quasi completamente formato.