Dopo una lunga attesa è stata finalmente ufficializzata e lanciata. Con l’arrivo del 2020, infatti, l’Italia entra a far parte ufficialmente della lista dei paesi UE che offrono la rete WiFi gratuita. Nonostante in questo preciso momento la nuova rete si trovi ancora in una prima fase iniziale, in realtà quest’ultima si sta espandendo velocemente in tutta Italia grazie al piano proposto dal Ministero per lo Sviluppo e l’Economia in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale. Attraverso questa nuova rete WiFi libera, finalmente gli Italiani potranno beneficiare di un accesso costante e gratuito ad internet su tutto il territorio, abbandonando completamente le offerte 3G, 4G e 5G proposte dagli operatori nazionali Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo e come utilizzarla.

WiFi gratis: per la prima volta arriva in Italia la connessione ad internet gratuita

Secondo quanto riportato nel progetto presentato dal Governo Italiano, i comuni raggiunti dalla rete WiFi saranno oltre 7500. Ad oggi la nuova rete è già stata resa disponibile in oltre 2000 comuni, permettendo ai rispettivi cittadini di navigare nel mondo del web senza spendere neanche un centesimo. Consultando la mappa ufficiale disponibile all’interno del sito web dedicato al progetto, è inoltre possibile controllare in tempo reale lo stato di avanzamento della rete e scoprire se vi sono delle postazioni hotspot già attive nella propria posizione.

La procedura da seguire per accedere alla rete WiFi pubblica è molto semplice ed è la seguente:

scaricare sul proprio telefono Android o iOS l’apposita applicazione gratuita; effettuare la registrazione inserendo tutti i dati desiderati; Individuare una postazione hotspot vicina alla propria posizione ed agganciarsi.

Terminata la registrazione ed effettuato il log-in, quindi, sarà finalmente possibile navigare senza costi aggiuntivi.