Huawei EMUI 10: arriva l'aggiornamenti per tutti gli smartphone

Huawei ha dalla sua parte tantissimi dispositivi in giro per il mondo ma non le istituzioni americane. Trump infatti ha bannato il colosso cinese dal ricevere i soliti aggiornamenti di casa Android, che alla lunga potrebbe dunque non essere più un sistema operativo plausibile per Huawei.

In questo momento però la EMUI 10, basata proprio su Android 10, è in via di distribuzione e gli utenti che non l’hanno ancora ricevuta sono pronti a farlo. Durante le prossime settimane infatti ci sarà la prossima ondata di aggiornamenti, i quali raggiungere hanno tutti i dispositivi che trovate nella lista proprio qui in basso.

Huawei lancia la EMUI 10: il nuovo aggiornamento, ecco quali smartphone lo riceveranno di certo

Huawei P30 e Huawei P30 Pro,

Huawei P30 Lite,

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 Lite e Mate 20 X (4G e 5G);

Huawei Mate 20 Porsche RS,

Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 e Mate RS Porsche Design;

Huawei P20 e P20 Pro,

Huawei P Smart 2019, P Smart + 2019 e P Smart Z;

Huawei Nova 5T, Nova 5, Nova 5 Pro, Nova 5i, Nova 4 e Nova 4e;

Huawei Y9 Prime 2019,

Huawei Y7 Pro 2019,

Huawei Y6 (2019),

Huawei Y9 2019,

Huawei Y7 (2019),

Huawei Y7 Pro (2019),

Huawei Y7 Prime (2019),

Huawei MediaPad M6 10.8,

Huawei MediaPad M6 8.4,

Huawei Enjoy 9S,

Huawei Maimang 8,

Huawei Enjoy 10 Plus.

Ecco poi quali sono poi i modelli di casa HONOR che vedranno arrivare il nuovo aggiornamento con tantissime novità incluse: