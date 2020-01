L’operatore Fastweb Mobile si sta togliendo delle grandi soddisfazioni con la sua offerta migliore di questo periodo. Si tratta dell’iniziativa lanciata già da diverso tempo sul proprio sito ufficiale e da quello che ci risulta è acquistabile fino al prossimo 7 gennaio, salvo nuovi cambiamenti.

L’offerta può essere attivata in versione online tramite il seguente link, ma sono presenti anche altre modalità: il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ o chiamando il numero 146. L’attivazione per chi non lo sapesse è aperta a tutti, quindi qualsiasi cliente che ha voglia di cambiare il proprio operatore può farlo senza problemi.

Fastweb Mobile: l’offerta attivabile gratuitamente online

Oltre ad essere un’offerta aperta a tutti i clienti l’iniziativa può esaltare anche le soglie, le quali contengono tanti minuti e giga. Il costo mensile è un altro fattore che bisogna considerare, dove i consumatori cercano di risparmiare il più possibile.

A meno di 10 Euro al mese, esattamente a 9,95 Euro, sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in velocità massima 4G.

Aderendo all’offerta in modalità online, i clienti possono svolgere l’attivazione senza investire somme di denaro. Infatti, non è presente il contributo di attivazione dove è noto nella maggior parte delle altre offerte mobili. Se qualcuno ha intenzione di cambiare l’offerta, può farlo in qualsiasi momento visto che non ci sono vincoli contrattuali.

Un altro regalo che fa il noto operatore virtuale è l’acquisto della sim con il costo di spedizione, entrambi offerti gratuitamente.