Esselunga è solita lanciare spettacolari offerte con le quali cercare di invogliare i consumatori ad effettuare nuovi acquisti, l’ultimo volantino parla di una soluzione, disponibile solamente nei punti vendita fino al 26 gennaio 2020, tramite la quale risparmiare sarà davvero semplicissimo.

A differenza dei più comuni “Speciale Multimedia“ apprezzati nel corso dei mesi passati, la soluzione corrente concentra la propria attenzione solo ed esclusivamente su un singolo prodotto/modello, ma abbassandolo tantissimo di prezzo. L’acquisto dovrà essere completato esclusivamente in negozio entro la data predetta, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Esselunga: la campagna promozionale dal grande sconto

Il volantino Esselunga focalizza la propria attenzione sugli Xiaomi Redmi AirDots Basic, cuffiette true wireless (differenti però dalle comuni AirPods) dal prezzo veramente incredibile, soli 19 euro.

Vengono commercializzate con una scatola di ricarica con batteria integrata da 300mAh, in grado di ricaricarsi completamente in sole 2 ore e di garantire una autonomia di circa 12 ore. Il collegamento allo smartphone avviene tramite connettività bluetooth, è presente un microfono sulle cuffiette (che ricordiamo essere in-ear), utile sopratutto per avviare chiamate direttamente dallo smartphone.

Il prezzo indicato è da considerarsi valido solamente nei negozi, non online o sul sito ufficiale. Il prodotto viene commercializzato con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, nell’eventualità in cui l’utente dovesse riscontrare difficoltà o problemi di alcun tipo, potrà recarsi personalmente nel punto vendita in cui è stato completato l’acquisto per richiedere il cambio o la riparazione gratuita.