Comet illumina le giornate di migliaia di utenti con una campagna promozionale davvero di altissimo livello, con prezzi quasi alla pari dei correnti Saldi Invernali, nonché validi ovunque fino al 5 febbraio 2020 (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Alla base del volantino Comet attuale troviamo il classico Tasso Zero, coloro che sceglieranno di acquistare potranno semplicemente richiedere un finanziamento senza interessi, da restituire all’azienda versando rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente di mese in mese.

Volantino Comet: le offerte fanno impazzire gli utenti

I prezzi proposti dal volantino Comet cercano di ricoprire tutte le categorie merceologiche, ecco allora che in prima pagina troviamo il bellissimo aspirapolvere wireless Dyson V8 in vendita a “soli” 299 euro (non sarà proprio l’ultimo modello, ma può ancora benissimo dire la sua).

Parlando di smartphone, invece, non possiamo dimenticare tutti i terminali appartenenti ad una fascia medio-alta del mercato, come Huawei Nova 5T a 399 euro, passando anche per Honor 9X, Oppo Reno 2 a meno di 500 euro, un ottimo Oppo A6 in versione no brand e così via.

Allettante è anche la proposta per il mondo Apple, la spesa di 729 euro per il nuovissimo iPhone 11 può far “brillare” gli occhi a decine e decine di consumatori (sono disponibili tantissime colorazioni).

Le offerte del volantino Comet ovviamente non terminano qui, se volete approfittare dei prezzi bassi e degli sconti pensati dall’azienda, allora correte ad aprire le pagine inserite poco sotto nel dettaglio (valide fino al 5 febbraio 2020).