Le continue truffe perpetrate da malviventi senza scrupoli mettono in serio pericolo i conti correnti degli utenti, sebbene comunque i principali istituti di credito, come Intesa Sanpaolo, BNL e Unicredit, stiano davvero facendo di tutto per combatterle definitivamente.

Purtroppo la “protezione” dei conti, almeno sotto questo punto di vista, non è legata alla buona azione dell’azienda, quanto all’attenzione del consumatore finale. Il malvivente sfrutta il meccanismo chiamato phishing, consta prima di tutto nell’invio di un messaggio di posta elettronica in cui si finge la banca, e tramite il quale cerca di invogliare il consumatore a premere un link interno per collegarsi (almeno idealmente) al sito ufficiale per la modifica della password o la riattivazione dell’account.

Intesa Sanpaolo, Unicredit o BNL: le truffe sono pericolose

Collegandosi alla pagina linkata, tuttavia, l’utente penserà di trovarsi sul sito ufficiale, poiché l’estetica è esattamente uguale, ma in realtà è in un portale memorizzato su server gestiti interamente dai malviventi. Andando ad inserire i dati sensibili per l’accesso all’account, si andrà a consegnare il tutto nelle loro mani, i quali poi potranno farci proprio ciò che vogliono (come svuotare il conto corrente in pochissimo tempo).

Gli istituti di credito continuano a mettere in guardia i propri clienti da situazioni di questo tipo, ricordate sempre che non vengono mai inviate email con cui si invita il consumatore a premere link per cambiare la password, a meno che non sia stata effettivamente presentata la richiesta. Prestate sempre la massima attenzione, il rischio è elevatissimo, e potreste incappare davvero in brutte sorprese.