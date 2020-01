Su Weibo sono apparse le prima immagini reali di Xiaomi Mi 10 Pro 5G, il prossimo smartphone top di gamma del colosso cinese. Le immagini ci consentono di capire quale sarà l’aspetto del dispositivo, che sembra essere dotato di un ampio schermo con bordi curvi e foro, quest’ultimo posizionato nell’angolo superiore sinistro dello smartphone. Sul retro, invece, sporge la fotocamera che si compone di quattro sensori.

Le immagini confermano l’assenza del jack audio da 3,5 mm, mentre sarà presente la porta USB di tipo C. Confermato anche il supporto alla ricarica rapida a 65 W (le immagini mostrano l’apposito caricabatterie), ma dovrebbe essere possibile ricaricare lo smartphone anche via wireless a 40 W.

Xiaomi Mi 10 Pro 5G, presunte caratteristiche e immagini dal vivo

Volendo riassumere le specifiche tecniche di Xiaomi Mi 10 Pro 5G facendo riferimento alle informazioni trapelate in Rete, il prossimo smartphone top di gamma del colosso cinese dovrebbe essere dotato di schermo OLED da 6,5 pollici. Sotto la scocca si dovrebbe nascondere un SoC Snapdragon 865 con modem 5G integrato, che permetterà agli utenti di navigare alla velocità delle nuove Reti di quinta generazione e sperimentarne le potenzialità.

Accompagneranno il processore Qualcomm, 12 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interno che può essere dai 128 GB ai 512 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera posteriore sembra essere composta da un sensore principale da 108 MP, accompagnato da altri tre sensori (48 MP + 12 MP + 8 MP). Non si hanno ancora informazioni sulla fotocamera per selfie. La batteria, invece, dovrebbe avere una capacità di 4.500 mAh.

Xiaomi dovrebbe presentare i nuovi smartphone della serie Mi 10 nel mese di Febbraio, per poi lanciarli sul mercato qualche giorno dopo la conclusione dell’evento di presentazione. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, questi dovrebbero essere tra i 460 ed i 499 euro per la versione standard, e tra i 590 e i 650 euro per la variante Pro.