La All Inclusive 50 Fire di Wind vuole essere la perfetta promozione con la quale lanciare la sfida alla rivale più temibile del momento, Iliad. Gli utenti la possono attivare sul proprio numero, con portabilità obbligatoria, sottostando però ad alcune limitazioni fondamentali.

La sua natura è, come quella di tante altre offerte, di operator attack; in parole povere risulta essere raggiungibile solamente per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore telefonico virtuale (no LycaMobile). L’attivazione è possibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, comporta il pagamento di 11,99 euro per la promo e di 10 euro per la SIM ricaricabile. Da segnalare inoltre la presenza di un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro tale periodo non sarà possibile abbandonare l’azienda, senza essere costretti a pagare una penale del valore di 15 euro.

Passa a Wind con la promozione All Inclusive 50 Fire

Al netto delle suddette limitazioni, la All Inclusive 50 Fire resta sicuramente una delle migliori promozioni in circolazione. Presenta al proprio interno 200 SMS da poter inviare a chiunque, minuti illimitati per telefonare ad ogni numero di telefono, nonché 50 giga di traffico dati. Tutto questo alla modica cifra di soli 6,99 euro al mese, addebitati direttamente sul credito residuo della SIM acquistata.

La navigazione è possibile, senza limitazioni particolari, tramite la rete telefonica proprietaria Wind. Se interessati, ricordiamo che è presente anche la versione Easy pay sempre allo stesso prezzo, cambierà il metodo di pagamento (si verserà tramite conto corrente) ma si riceveranno esattamente il doppio dei giga.