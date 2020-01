WhatsApp: tanti utenti sono stufi per un motivo, ora scappano via

Esaltare le tante qualità di WhatsApp è ormai un affare giornaliero, dal momento che nessuno mai ha trovato un’applicazione migliore. In molti parlano della concorrenza come prossima all’arrivo a quei livelli, ma ci sono ancora alcuni aspetti da limare almeno secondo l’opinione critica.

In questo momento sono tantissime le persone che sono connesse proprio all’applicazione in verde, la quale però continuerebbe a manifestare qualche piccolo problemino non pienamente dipendente da essa. Effettivamente la questione truffe è ancora in alto mare, dal momento che pur limitando il numero di messaggi da inoltrare, WhatsApp non ha risolto pienamente la situazione. Ovviamente la colpa non è assolutamente della piattaforma, la quale non può fare altro che limitare in ogni modo il fenomeno. Molte persone però avrebbero cominciato a perdere la pazienza, ma non solo per via di questo aspetto.

WhatsApp, nelle ultime ore tanti utenti hanno preso una decisione drastica: in molti passano alla concorrenza

Oltre alle tante truffe che ogni giorno si diffondono in chat con le catene di Sant’Antonio, sembra che anche gli ultimi periodi di Down abbiano disturbato la clientela. Moltissime persone sono arrivate infatti ad una decisione: passare alla concorrenza. In questo momento infatti sono numerosi gli utenti che hanno scelto di trasferirsi su Telegram, chiudendo il loro account WhatsApp.

Parliamo comunque di una piattaforma molto gettonata, la quale negli ultimi anni ha vissuto una crescita esponenziale che ad oggi la proietta al secondo posto. E ovvio che non c’è paragone con WhatsApp, che attualmente possiede oltre 1,5 miliardi di utenti, ma secondo il pubblico le funzioni in questo caso sarebbero di più. Ovviamente sembra solo un periodo, ma bisogna stare attenti per il futuro affinché l’applicazione più famosa del mondo non diventi una seconda scelta.