Vodafone: clamoroso, le Special partono da 6 euro e vanno fino a 50GB

Avere a che fare con Vodafone significa sicuramente avere a che fare allo stesso tempo con la qualità più spiccata. Infatti, almeno per quanto concerne la telefonia mobile, non ci sono rivali per questo gestore che ha monopolizzato anche l’Europa. Attualmente infatti in tutto il continente il pubblico riconosce la superiorità di una realtà che offre anche il suo supporto alle aziende emergenti.

Da qualche tempo a questa parte però Vodafone si sta occupando soprattutto di sé stessa per via del fatto che Iliad, nuovo concorrente ormai da qualche tempo, gli ha rubato alcuni utenti. Proprio per questo durante queste ultime settimane sono arrivate tre nuove promozioni della linea Special, che risultano tra le più convenienti del panorama mobile.

Vodafone: le Special migliori sono pronte per offrirvi un rientro a pochi euro

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB