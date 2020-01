I rischi per i conti correnti, anche per i clienti degli istituti di credito come Intesa Sanpaolo, BNL e Unicredit, ci sono e sono reali. Le aziende possono fare ben poco per proteggere i propri utenti, siamo noi stessi che dobbiamo prestare la massima attenzione per non cadere in tentazione e vederci rubare l’intero patrimonio.

I malviventi giocano prima di tutto sull’inesperienza della maggior parte di noi, il phishing alla base di ogni truffa perpetrata ai danni del consumatore punta proprio sull’innocenza di voler premere un link interno per collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, quando in realtà è tutto finto e creato a regola d’arte.

Il meccanismo ha proprio inizio con l’invio di una email o di un SMS in cui il cybercriminale si finge l’istituto di credito di appartenenza; il corpo del messaggio è composto da frasi “minatorie” in cui si parla di account bloccato o di furto di dati, tutto atto ad invogliarvi a premere il link per risolvere rapidamente la situazione.

Truffe Intesa Sanpaolo, Unicredit e BNL: i rischi per gli utenti

Nel momento in cui il più inesperto seguirà le indicazioni, si ritroverà in un sito esterno molto simile all’originale, ma allo stesso tempo differente, in quanto è memorizzato su un server gestito interamente dai malviventi. Di conseguenza, inserendo i propri dati per “accedere all’account”, si consegnerà il tutto direttamente nelle mani dei suddetti, concedendogli libero accesso al denaro ed ai conti correnti.

Il furto dei dati sensibili è molto comune in Italia, prestate sempre la massima attenzione per evitare qualsiasi tipo di problema o di incomprensione.