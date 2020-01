Netflix chiarisce la posizione di The Witcher pubblicando la time line definitiva degli eventi in programma per la Serie TV più in vista del momento. Il fantasy basato sulla celebre saga di Geralt di Rivia dell’autore polacco Andrzej Sapkowski narra le avventure dell’omonimo personaggio “geneticamente modificato” per cacciare temibili mostri.

Giunta in streaming a partire dallo scorso Dicembre ha ottenuto subito un grande successo scatenando un hype di proporzioni internazionali. Molte persone si sono avvicinate alla storia di Rivia pur incontrando non poche difficoltà nella comprensione della trama. Difatti l’ordine degli eventi è stato stravolto da Lauren S. Hissrich. Si seguono tre storie eterogenee ovvero quelle di Geralt, di Yennefer e di Ciri, ognuno dei quali rispetta una linea temporale ben precisa.

The witcher: ecco la timeline su Netflix

Hissrich è intervenuto su Reddit, dove ha risposto alle domande di alcuni seguaci riportando quanto di seguito ascritto:

“Per dirlo nel modo più semplice possibile, vorrei raccontare le origini dei tre personaggi. […] lavoreremo come minimo su due linee temporali differenti (a volte tre). La narrativa non lineare che ha caratterizzato i racconti e la saga di Geralt di Rivia è uno degli elementi più affascinanti di The Witcher e credo che il pubblico sia abbastanza scaltro da riuscire a seguirla.

L’idea è che le tre storie scorrano parallelamente, coprendo diversi spazi e tempi, per poi incrociarsi nel corso della stagione: quelle di Geralt e Yennefer si incroceranno per prime, a metà stagione, mentre quella di Ciri si unirà alle loro nel penultimo o ultimo episodio”.