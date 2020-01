Se Sky continua ad avere un ampio successo in Italia, le ragioni sono molteplici. Oltre alle esclusive televisive, specie quelle legate al mondo del calcio e dello sport, la piattaforma satellitare garantisce ai suoi clienti anche una serie di servizi extra.

Ad esempio, solo per attenerci all’attualità, da qualche mese tutti gli abbonati possono includere Netflix e DAZN nei loro piani di visione. In precedenti articoli abbiamo mostrato i vantaggi economici e pratici derivati dall’accordo che unisce Sky e alle due streaming tv.

Sky, le notizie di sport e calcio corrono su WhatsApp

Le partnership con Netflix e DAZN sono solo una delle novità di Sky in questa stagione. Sempre dallo scorso autunno, la pay tv ha messo a punto un ulteriore servizio legato a WhatsApp. Chi utilizza quotidianamente la chat di messaggistica, grazie a Sky ora sarà sempre aggiornato su tutte le ultime notizie provenienti dal mondo del calcio e dello sport.

Proprio come per le notifiche sull’app ufficiale, Sky comunicherà agli utenti le principali novità attraverso dei semplici messaggi su WhatsApp.

Gli utenti che vogliono attivare gli aggiornamenti tramite chat non devono far altro che collegarsi a questo link e completare in pochi secondi la procedura di attivazione. Dopo l’attivazione degli aggiornamenti su WhatsApp, si potrà disdire il tutto in ogni istante, rimuovendo le conversazioni Sky o disattivando le notifiche.

Il servizio WhatsApp è ovviamente gratuito. Gli sviluppatori, inoltre, hanno offerto un’importante garanzia agli utenti: in ogni caso, l’invio dei messaggi non scadrà mai in pratiche invasive o di spam.