Il prossimo 11 febbraio vedranno la luce i nuovi flasghip a marchio Samsung, cioè i nuovi Galaxy S20. Tuttavia, ci sarà un altro protagonista indiscusso durante questo evento di presentazione, ovvero il nuovo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip. Quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato poche ore fa in un primo poster promozionale.

Samsung Galaxy Z Flip sarà il nuovo smartphone pieghevole di Samsung

Lo scorso anno il colosso sudcoreano ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, il Samsung Galaxy Fold. Dopo questo primo tentativo, sappiamo bene che l’azienda ha intenzione di portare una nuova generazione di smartphone pieghevole, che si ispirerà dal punto di vista estetico al device pieghevole di Motorola, cioè il Motorola Razr 2019.

Come già accennato, è apparso in rete un primo poster promozionale del nuovo terminale dell’azienda. Stando a quanto raffigurato in questo poster, sembra essere confermato il design pieghevole a conchiglia del prossimo Samsung Galaxy Z Flip. Tuttavia, a differenza del pieghevole di Motorola, qui sembrano esserci più piegature nel display (per l’esattezza tre, a forma di Z). Per il resto, dal poster purtroppo non è possibile carpire molte altre innovazioni.

Ma come si differenzierà questo nuovo smartphone pieghevole di Samsung rispetto al suo predecessore? Oltre al design, sappiamo che a bordo di questo device troveremo il SoC Snapdragon 855 di Qualcomm accoppiato ad almeno 256 GB di storage interno. Il comparto fotografico, invece, non sarà da top di gamma. Per la fotocamera principale troveremo infatti un sensore fotografico da 12 megapixel e non più il sensore da ben 108 megapixel. Queste scelte sono forse dovute al fatto che l’azienda ha intenzione di proporre questo dispositivo ad un prezzo molto inferiore rispetto all’attuale Galaxy Fold. Per questo, è stato necessario fare alcune rinunce.